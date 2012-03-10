Українці масово змінюють імена: Ані і Маші стають Океанами і Луноліками

Все більше українців вирішують офіційно змінити своє ім`я. За статистикою Державної реєстраційної служби, в 2011 році майже 20 тисяч українців змінили імена - це на 12% більше, ніж у 2010-му. Ще 10 років тому охочих перейменуватися було набагато менше - всього кілька тисяч.

В основному за такою послугою в паспортні столи зверталися люди, яким спочатку дісталося екзотичне ім`я. Сьогодні ж людей вабить нова екзотика: Ані і Маші стають Океанами і Луноліками, а Саші і Сергії - Сомерсетами і Касперами, пише ТСН з посиланням на журнал "Фокус".

Психолог Тетяна Алексійчук вважає зміну імені своєрідним обрядом ініціації - символом входження в новий життєвий статус.

"Коли людину не влаштовує її доля і вона хоче кардинально її змінити, то потребує якогось ритуалу, щоб відчути перетворення", - пояснила експерт.

З її точки зору, коли людина змінює ім`я, то їй здається, що всі проблеми залишаються позаду.

"Це одночасно і зміна іміджу, і спроба втечі, причиною якої можуть бути будь-які глибинні травми. Грубо кажучи, зміна імені найчастіше - бажання отримати від життя все і негайно", - зауважила Алексійчук.

Щоб змінити ім`я, потрібно прийти до районного відділу РАГСу і написати заяву. До заяви додаються свідоцтво про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про народження дітей. Потім заяву вирушає на перевірку до органів внутрішніх справ. Коли ім`я офіційно змінено, потрібно оновити і документи - ідентифікаційний номер, закордонний паспорт, водійські права.