В Херсонському порту навпіл переломилася баржа

Сьогодні вранці в Херсонському морському торговельному порту навпіл переломилась баржа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, пошкодження баржі сталося під час перевантаження польового шпату з судна «Рафі» під прапором Сьєрра-Леоне.

У даний час баржа утримується на плаву швартовами судна та плавучих кранів.

На місці НС працює комісія морського порту.