В Херсонському порту навпіл переломилася баржа
09:46, 03 вересня 2007Разное
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Інцидент стався під час перевантаження
Сьогодні вранці в Херсонському морському торговельному порту навпіл переломилась баржа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, пошкодження баржі сталося під час перевантаження польового шпату з судна «Рафі» під прапором Сьєрра-Леоне.
У даний час баржа утримується на плаву швартовами судна та плавучих кранів.
На місці НС працює комісія морського порту.
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