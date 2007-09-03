В Херсонському порту навпіл переломилася баржа

09:46, 03 вересня 2007
Разное
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Інцидент стався під час перевантаження

Сьогодні вранці в Херсонському морському торговельному порту навпіл переломилась баржа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, пошкодження баржі сталося під час перевантаження польового шпату з судна «Рафі» під прапором Сьєрра-Леоне.

У даний час баржа утримується на плаву швартовами судна та плавучих кранів.

На місці НС працює комісія морського порту.

 

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