У головного рабина України в день його народження народилася 12-та дитина
19:13, 15 березня 2012Разное
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Новонародженим є хлопчик, ім’я якому буде дано згідно з єврейською традицією через 8 днів.
Сьогодні у головного рабина України Моше Реувена АСМАНА в день його народження народилася дванадцята дитина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврейської релігійної громади України, зауваживши, що новонародженим є хлопчик, ім’я якому буде дано згідно з єврейською традицією через 8 днів.
Також у прес-службі зауважили, що головний рабин має вже двох онучок і онука.
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