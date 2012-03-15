У головного рабина України в день його народження народилася 12-та дитина

Сьогодні у головного рабина України Моше Реувена АСМАНА в день його народження народилася дванадцята дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврейської релігійної громади України, зауваживши, що новонародженим є хлопчик, ім’я якому буде дано згідно з єврейською традицією через 8 днів.

Також у прес-службі зауважили, що головний рабин має вже двох онучок і онука.