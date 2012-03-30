Надувні храми Повітряно-десантних військ Росії призначені для просування Кирила

Повідомляється, що рішення прийнято під потужним тиском і з ініціативи Російської православної церкви Московського патріархату.

На практиці (ймовірно, так думають воїни церкви і войовничі служителі православного культу), під час десантування з літака батальйону ПДВ у район бойових дій або з метою захопити командний пункт ворогів Батьківщини, ядерну стратегічну ракету спочатку вниз стрибають три спеціально навчених у семінарії десантники і батюшка .

В останнього за спиною парашут, на поясі піхотна лопата, в речовому мішку Біблія. Надувний храм прив'язаний до ніг. Повідомляється, що важить це гумовий виріб 30 кілограмів. До речі сьогодні, в штаті ПДВ вже є військові священики - помічники командира з виховної роботи.

Приземлившись на місцевості, прострілює автоматними чергами з усіх боків (адже це глибокий тил ворога!), Передовий загін православного воїнства швидко надуває храм, розставляє ікони, роздуває кадило, встановлює похідний вівтар з підручних засобів.

Далі з усіх сторін приземляються десантники, і священик починає проводити обряд ...

Ви, читачу, певен, знаєте легендарного Швейка. Там фельдкурат (військовий капелан) Отто Кац проводив соборування. Сей святий отець, виступаючи з напутнім словом, говорив: «Солдати! Ми зібралися тут для того, щоб перед від'їздом на поле бою звернути свої серця до Бога. Не буду Вас довго затримувати, бажаю всього найкращого ».

Ярослав Гашек ще повідомляє, що «в Пруссії пастор підводив нещасного засудженого під сокиру, в Австрії католицький священик - до шибениці, а у Франції - під гільйотину, в Америці священик підводив до електричного стільця, в Іспанії - до крісла з хитромудрим пристроєм для удушення, в Росії бородатий піп супроводжував революціонерів на страту».

Я згадую, як у Радянській Армії, під час виходу з казарм у район зосередження, ми, солдати мотострілецького полку, тягли ленінську похідну кімнату. Це був ящик з грубо збитих дощок і фанери, пофарбований у брудно-зелений колір. Важив він теж кілограмів 30. Тягли його найкращі комсомольці під керівництвом замполіта роти.

Усередині ящика висіли портрети членів Політбюро ЦК КПРС, образ міністра оборони і бойові листки із закликами освоювати «військову справу справжнім чином».

Але в радянські часи, незважаючи на всі тяготи військової служби, було легше. По-перше, партія та ідеологія в Радянському Союзі була одна - комуністична. А як же бути російським генералам? Адже православ'я в Росії не є державною релігією, а Росія - світська держава.

За логікою, при гарантованій російською державою свободі совісті та віросповідань, з літака ПДВ, слідом за православним священиком і надувним храмом із хрестом, треба стрибати ребе з надувною синагогою, муллі з двома мінаретами і надувною мечеттю з півмісяцем, потім униз полетить надувна пагода з буддистським служителем культу.

Ми ж не можемо навіть уявити, що в Росії одні православні живуть? Правда, можна в ПДВ брати лише християн. Ну а якщо юний буддист або мусульманин забажає стати десантником?

І ось я уявляю, в той час, коли на землю почнуть радісно «падати» бійці ПДВ російської армії, на землі вже буде стояти ціле містечко, з вулицями і площами, що чимось нагадуватиме багатоликий Єрусалим, Мекку, святі місця росіян, євреїв і мусульман. А з культових «гумових виробів» лунатиме «Рама Крішна, Крішна Рама», «Господи помилуй», «Шалом», і ісламське з Корану: «Всі вони - вороги мої».

Погодьтеся картина жахлива! Адже армія і солдати - потрібні для того, щоб убивати. Їх цьому вчать, і ці подвиги солдати здійснюють від імені держави.

Ось навіщо в Радянській армії був потрібен політпрацівник, комісар. Якщо командир кричав солдатам: «Уперед! Наступаємо! Вогонь! Перемога! », то представник КПРС в армії - замполіт - навчав, у який бік стріляти треба. Вказував де вороги Вітчизни.

Ну, а якщо серйозно, то РПЦ МП вирішила під свій ідеологічний контроль (у який бік стріляти) поставити армію. Якщо в Кремлі думають, що «все під контролем», то ієрархи церкви дивляться далі, ніж політики. Цікаво, хто кого перехитрує?

Узагалі, соціальна роль церкви - це метафізичні і екзистенційні ідеї та постулати. Як писав Достоєвський, «якщо Бога немає, то все дозволено».

Але РПЦ МП готується до тотального контролю всіх сфер публічного, громадського та приватного життя. Ця політика агресивна і войовнича. Невипадково, наприклад, патріарх Кирил і всі радикальні православні організації вимагають дівчат-бешкетниць активісток Pussy Riot посадити на 7 років за «богохульство і образу віруючих».

Але, схоже, не пройде і шести років, як Росія стане не світською, а релігійною державою, а патріарх Кирил в'їде в Кремль у якості президента країни.

Саме тому, православні надувні храми включені в бойовий штат російської армії.

Віктор Тимошенко