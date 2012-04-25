В Одесі зіткнулися три іномарки: 7 людей - у лікарні
12:48, 25 квітня 2012Разное
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Водій автомобіля Toyota Camry, в якому перебувало 6 людей, спробував залишити місце події, але співробітники ДАІ його затримали.
|В Одесі - потрійне ДТП
За свідченнями очевидців ДТП, водій автомобіля Toyota Camry виїхав на перехрестя з вулиці Сибірської і зіткнувся з Nissan Langley, що рухався з боку площі Толбухіна. Внаслідок удару Nissan Langley відкинуло на автомобіль Toyota Carina E, що зупинився перед світлофором.
Під час аварії одержав травму голови водій Nissan Langley, а також травмовано шість пасажирів.
Після ДТП водій автомобіля Toyota Camry, в якому перебувало 6 людей, спробував залишити місце події, але співробітники ДАІ його затримали і за допомогою бійців спецпідрозділу «Беркут» доставили в пункт проведення експертизи на предмет алкогольного сп`яніння.
Ведеться розслідування причин потрійного зіткнення.
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