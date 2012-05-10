У Києві Porsche з номерами ВР протаранив дві іномарки (фото)
13:36, 10 травня 2012Разное
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Porsche Panamera побив дві машини - SsangYong Rexton і Hyundai Sonata, але, на щастя, обійшлося без жертв.
|Номери ВР з Porsche зняли. Фото ТСН.ua
Зі слів очевидців, винуватцем ДТП і був якраз Porsche Panamera, який їхав зустрічною смугою на червоне світло. Дорогий автомобіль побив дві машини - SsangYong Rexton і Hyundai Sonata.
|Допомога лікарів нікому не знадобилася
Водій Porsche нібито намагався втекти, але даішники затримали його. Зі слів очевидців, номери з дорогого авто потім зняли.
До місця ДТП приїхали три швидкі, але допомога нікому не знадобилася.
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