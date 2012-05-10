У Києві Porsche з номерами ВР протаранив дві іномарки (фото)

9 травня в Києві, на перехресті біля ТЦ "Променада", сталася аварія за участю трьох іномарок, одна з яких - Porsche Panamera з номерами ВР. Як повідомляє ТСН , орієнтовна вартість такого автомобіля - $ 150-170 тис.

Зі слів очевидців, винуватцем ДТП і був якраз Porsche Panamera, який їхав зустрічною смугою на червоне світло. Дорогий автомобіль побив дві машини - SsangYong Rexton і Hyundai Sonata.

Водій Porsche нібито намагався втекти, але даішники затримали його. Зі слів очевидців, номери з дорогого авто потім зняли.

До місця ДТП приїхали три швидкі, але допомога нікому не знадобилася.