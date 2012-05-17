Скандальна телеведуча розповіла про подробиці свого побиття (фото)

Скандально відома телеведуча розповіла ТСН подробиці свого побиття: на неї напали двоєкремезних чоловіків. Невідомі розбили Розинській брову та око.

"Я вийшла переставляти машину. Зайшли за мною двоє людей", - розповідає Розинська.

За її словами, тільки вона повернулася, отримала перший удар кулаком в око: "А далі я вже все... я не пам`ятаю".

"Я кричала дуже сильно. І потім я пам`ятаю, як вже сиджу на сходинках, і дві жінки, мої сусідки, одна мені воду принесла, друга серветками витирала обличчя", - пригадала вона.

На обличчі жінки - синці, а рану над бровою довелося зашивати. Наскільки важкими виявилися травми, лікарі поки сказати не можуть. Наразі Розинській зробили рентген, а невдовзі мають провести комп`ютерну діагностику мозку.

Нагадаємо, Розинська вже вдруге за місяць опинилася в центрі скандалу. Раніше вона заявляла, що 2 травня в центрі Києва її намагалися затримати одразу п`ятеро ДАІшників, погрожуючи пістолетами. За словами правоохоронців, Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена. Крім того, вона нецензурно лаялася та ображала інспекторів.