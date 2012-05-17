Скандальна телеведуча розповіла про подробиці свого побиття (фото)
Відома телеведуча Наталя Розинська опинилася в лікарні після того, як її побили в під`їзді власного будинку.
|Розинській розбили брову
Скандально відома телеведуча розповіла ТСН подробиці свого побиття: на неї напали двоєкремезних чоловіків. Невідомі розбили Розинській брову та око.
"Я вийшла переставляти машину. Зайшли за мною двоє людей", - розповідає Розинська.
За її словами, тільки вона повернулася, отримала перший удар кулаком в око: "А далі я вже все... я не пам`ятаю".
"Я кричала дуже сильно. І потім я пам`ятаю, як вже сиджу на сходинках, і дві жінки, мої сусідки, одна мені воду принесла, друга серветками витирала обличчя", - пригадала вона.
На обличчі жінки - синці, а рану над бровою довелося зашивати. Наскільки важкими виявилися травми, лікарі поки сказати не можуть. Наразі Розинській зробили рентген, а невдовзі мають провести комп`ютерну діагностику мозку.
Нагадаємо, Розинська вже вдруге за місяць опинилася в центрі скандалу. Раніше вона заявляла, що 2 травня в центрі Києва її намагалися затримати одразу п`ятеро ДАІшників, погрожуючи пістолетами. За словами правоохоронців, Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена. Крім того, вона нецензурно лаялася та ображала інспекторів.