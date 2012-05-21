У центрі Запоріжжя Таврія збила двох школярів: одна дитина загинула

10:59, 21 травня 2012
Разное
834 0

Діти приїхали на Хортицю з екскурсією.

У центрі Запоріжжя автомобіль збив двох школярів, які приїхали з екскурсією на острів Хортиця: одна дитина загинула, другу госпіталізовано у тяжкому стані в центр екстремальної медицини і швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Запорізькій області, аварія сталася ввечері у суботу, 19 травня, на Набережній магістралі в Запоріжжі.

«О 18.20 19 травня надійшло повідомлення про те, що автомобіль ЗАЗ-1102 під керуванням водія 1992 р.н., що рухався з боку вул. Нижньодніпровської у бік вул. Української, вчинив наїзд на двох пішоходів – хлопчиків 1998 р.н. і 1999 р.н., які переходили проїжджу частину справа наліво у невстановленому місці. В результаті ДТП хлопчик 1998 р.н. від одержаних травм помер на місці події, другого потерпілого госпіталізовано з черепномозковою травмою, струсом головного мозку, переломом кісток тазу, ключиці і закритою травмою голови», - повідомили в ДАІ.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, за фактом події порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень».

«Встановлено, що школярі, які стали учасниками ДТП, прибули в Запоріжжі з Маріуполя Донецької області: були у складі дитячої екскурсійної групи, яка оглядала о. Хортицю і ряд інших визначних пам`яток Запоріжжя. Група була організованою: з дітьми були супроводжуючі. У районі «Райдуги» (тобто у місці, де сталася ДТП, – УНІАН) діти нібито повинні були перейти проїжджу частину, щоб підійти до пам`ятника князеві Святославу», - повідомили в прес-службі.

У слідчому відділі Запорізького міськвідділу міліції, співробітниками якого проводиться слідство у справі, УНІАН повідомили, що поки що однозначно не встановлено, з якої причини і за чиїм розпорядженням автобус з дітьми зупинився в місці, де немає пішохідного переходу. Немає поки що також однозначної інформації про те, яким чином діти без супроводу дорослих опинилися на проїжджій частині.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter