Глядачів попросили не виявляти агресії до "НКВС"

Як передає кореспондент УНІАН, на території парку культури і відпочинку імені Т.Шевченка учасники товариства пошуку «Пам’ять» (м.Львів) та Клубу військово-історичної реконструкції бою (м.Київ) відтворили бої, які велися між бійцями УПА солдатами НКВС в 1946 році на території Західної України.

Події розгорталися на хуторі неподалік лісу. Бійці УПА після бою, в селі в одній з хат залишають пораненого товариша, якого мають вночі забрати. Тут слідом ідуть загони НКВС і шукають повстанців. Не знайшовши їх, вирішують спалити хату. Боєць УПА вирішує здатися, щоб не постаждали господарі, в яких маленькі діти. Однак він не здався живим, а почав стріляти по солдатах, і його кулеметною чергою вбивають. Тут же розстрілюють і господаря хати.

Другим епізодом було відтворення того, як бійці УПА, відступаючи, були оточені солдатами НКВС, вели нерівний бій і загинули. Солдати спалили хату, стріляючи із гармати. Потім бійці УПА вибили солдат із села і поховали своїх побратимів, які загинули у боротьбі за незалежність своєї землі.

Організатори бою нагадали, що боротьба між УПА і НКВС на території Західної України точилася до 1950-х років. Глядачів було попереджено, щоб не проявляли агресії до хлопців, які були у формі НКВС, оскільки вони лише грають таку роль.

Після завершення бою ветерани УПА виконали «сальву» (вшанування усіх загиблих вояків УПА) і прозвучав салют на їхню честь.