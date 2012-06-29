Газпром розширить свою мережу автозаправок у СНД

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав сьогодні під час виступу на річних зборах акціонерів компанії.

«Подальший розвиток одержить бренд мережі АЗС «Газпром нефть». Ми значно посилимо свої позиції на роздрібному ринку в Росії і СНД», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що другим за значенням у структурі бізнесу «Газпрому» залишається нафтовий напрямок.

За його словами, пріоритетами для «Газпром нефти» на найближчі роки буде збереження високих темпів зростання видобутку вуглеводнів, освоєння нових територій, як у Росії, так і в інших країнах, підвищення якості нафтопродуктів, що випускаються, і глибини переробки нафти.

«Стратегічні орієнтири розвитку «Газпром нефти» передбачають, що до 2020 року обсяг видобутку компанії досягне 100 млн тонн вуглеводнів за рік, обсяг переробки – 70 млн тонн нафти за рік», - сказав О.Міллер.