Невже я так схожа на повію?

Думка Жеки платять мешканцям? Не може бути!!! А якщо платять перед виборами? Так би мовити, від імені і за дорученням якоїсь політсили, зацікавленої в «результативному» голосуванні? А якщо про це говорять представники СБУ? Ну, припустімо, вірю. Хоча для цього і доведеться наступити на горло всім своїм уявленням про діяльність контори, яка «обслуговує» мешканця і зосереджена виключно на вибиванні грошових знаків з громадян.

У те, що «матеріальну допомогу» розносять двірники, віриться легко і відразу. Працівники мітли – традиційні перші жертви будь-яких компаній з адресної доставки.

А ось у те, що за «правильне» голосування пропонують 25 гривень, пардон не віриться взагалі. Просто тому, що цього року всі розмови подібного штибу стартують від 50-ти. Хоча.

Якщо, скажімо, без надання гарантій, що галочка опиниться «де треба», а не «де-небудь ще». Або якщо той самий ЖЕК собі за труди половину суми залишає...

Наприклад, «агітаційні» проднабори малозабезпечені і багатодітні сім`ї з нашого будинку одержували фактично за так. Всього лише з «правильним номером» в комплекті. Бачила. Зворушливі такі не дуже рівно нарізані паперові квадратики з циферкою. Передбачається, що народ захопиться, і навпроти точно такої же в бюлетені віміточку поставить. При цьому, само собою, гарантій ніяких.

«Півсотні» пропонують вже за гарантований голос. Сама поки не наривалася. Співробітники розповідали. Ну, це – схема відпрацьована. На вході в ділянку потрібно одержати вже заповнений бюлетень. На виході – віддати чистий. Наскільки я розумію той самий, але вже з потрібною відміткою перейде до наступного в черзі. Підмінити папірці просто. У кабінку до зайнятого справою виборця заглядати суворо заборонено. Це вам не громадський туалет. Навіть «Вилазь! Чого пораєшся?» ніхто не крикне.

Але найкозирнішу пропозицію цієї виборчої компанії довелося почути від власного шефа. 50 доларів за голос! Правда, ця пропозиція дійсна тільки для власників мобільних телефонів з камерою. Підставою для отримання грошей є фотографія заповненого бюлетеня на мобільному. Мабуть, в суму входить і оплата амортизації апарату.

Півсотні зелених за хвилинну справу! Можливо, комусь така пропозиція і здасться заманливою. Стільки, здається, не всякій валютній повії пропонують.

Але, знаєте, у мене виникло гостре відчуття, що пропозицію мені зробили зовсім не передвиборчу. А ту саму, що їх представниці найдавнішої професії одержують. Дуже захотілося ретельно вимитися з голови до ніг. Двічі. Один раз відразу після того, як одержала «заманливу» пропозицію. Вдруге – після відвідин виборчої ділянки. Хто знає, може до мене там брудними від грошей руками ці бюлетені хапали?

Ірина Польченко, м. Київ