Підлітки в кайданках викрали прикордонну машину і заїхали в Мексику

Троє мексиканських підлітків, затриманих у південній Каліфорнії за підозрою в контрабанді наркотиків, викрали автомобіль прикордонників і виїхали на ньому на мексиканський бік кордону. Як повідомляє Reuters, їм вдалося це зробити, бувши закутими в кайданки.

За словами прикордонника, він помітив і зупинив автомобіль підлітків на віддаленому шосе з Мексики. Запідозривши молодих людей у контрабанді, він надів їм кайданки, посадив до свого пікапа й почав обшукувати їх машину.

Проте всадовивши підлітків до своєї машини, він не заглушив двигун і залишив ключі запалення в салоні.

Один з підлітків зрозумів, що момент для втечі видався вдалий, заліз на водійське сидіння, все ще скутими руками схопився за кермо і натис на педаль газу.

Викрадений патрульний автомобіль виявили вже в Мексиці - місцева поліція помітила кинуту машину в полях далеко від населених пунктів. Підлітків зловити так і не вдалося.

Лента.ру