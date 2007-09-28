Агітатори ПР мандрують Полтавщиною на бойовій машині піхоти

Партія регіонів на своєму концерті в Кременчуці за участю Вєрки Сердючки агітувала з броньованою машиною піхоти.

Як передає кореспондент УНІАН, під час концерту, на якому виступила Вєрка Сердючка, на Площі Перемоги в Кременчуці стояла БМП.

На БМП немає озброєння. Управляє нею колишній офіцер. Бронетранспортер розфарбували в синьо-білий колір, намалювали на бортах ромашки.

Як повідомили представники Партії регіонів, БМП присутня на всіх мітингах, що проводяться за участю ПР.

"У останні дні перед виборами броньовик об`їжджає райони Полтавщини в агітаційних цілях. Бронемашина - власність партії. Вона куплена у військовій частині і використовуватиметься в рекламний-агітаційних цілях до виборів", - сказав представник ПР.