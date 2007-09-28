На шахті в Луганській області загинув гірник

На шахті "Комсомольська" в Луганській області загинув гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 5 год. 13 хв. 28 вересня на шахті "Комсомольська" (ДП "Антрацит") у м. Антрацит стався нещасний випадок.

При транспортуванні конвеєром лісоматеріалів по лаві був травмований розклиненим стояком гірник очисного забою дільниці №4 А.НОСКО, 1961 р.н. Потерпілий дістав відкриту черепно-мозкову травму, внаслідок чого помер до прибуття лікарів реанімаційно-протишокової групи. Обставини загибелі гірника розслідуються.