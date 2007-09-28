У Підмосков`ї жінка на «Пежо» врізалася в групу першокласників

У Одинцовському районі Московської області легковий автомобіль врізався в групу дітей. За даними ГІБДД, в результаті події постраждали три дитини.

"ДТП відбулося в селищі Лісове близько 14:00. Автомобіль Peugeot, за кермом якого була жінка, врізався в групу дітей. В результаті постраждали три дитини: двоє шести років і один - семи", - повідомили РІА новості в правоохоронних органах Підмосков`я.

Джерело в правоохоронних органах уточнило “Інтерфаксу”, що жінка-водій Peugeot не справилася з управлінням, перескочила бордюр, виїхала на пішохідний перехід, який у цей момент перетинала колона дітей, і збила трьох учнів першого класу.

Двох постраждалих дітей госпіталізовано, один з них перебуває у важкому стані.

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