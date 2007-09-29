У Литві проводиться грибний чемпіонат

У Литві проводиться чемпіонат зі збирання грибів, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

На старт вийшли більш як 50 команд. У кожній – по чотири учасники.

Нинішня осінь на гриби видалася не дуже врожайною, визнають організатори чемпіонату. Вони нагадують, що в кращі роки за три години змагань можна було назбирати більш як 30 кг грибів.