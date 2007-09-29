У Литві проводиться грибний чемпіонат
12:51, 29 вересня 2007Разное
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На старт вийшли більш як 50 команд
У Литві проводиться чемпіонат зі збирання грибів, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
На старт вийшли більш як 50 команд. У кожній – по чотири учасники.
Нинішня осінь на гриби видалася не дуже врожайною, визнають організатори чемпіонату. Вони нагадують, що в кращі роки за три години змагань можна було назбирати більш як 30 кг грибів.
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