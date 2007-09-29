КамАЗ протаранив Форд, у якому їхали спостерігачі на виборах

Вчора о 23.00 у Луганській області на 162-му км автошляху Чугуїв-Мелове автомобіль “КамАЗ” під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Форд", у якому їхали спостерігачі на виборах - жителі Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження.