Мера Донецька не виявилось у списку виборців
10:23, 30 вересня 2007Разное
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У прикордонників він записаний "неповерненцем"
Міський голова Донецька Олександр ЛУК‘ЯНЧЕНКО, прибувши на свою дільницю (територіальний виборчий округ №39, дільниця №3) разом з журналістами, не зміг проголосувати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету виборців України, прізвище О.ЛУК’ЯНЧЕНКА було виключено зі списку виборців, на підставі даних прикордонної служби, хоча йому і надійшло запрошення прийти проголосувати.
На початку вересня О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО перебував за кордоном, однак від повернувся ще 3 вересня.
КВУ прогнозує, що подібні випадки будуть ставатись і з іншими виборцями.
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