Мера Донецька не виявилось у списку виборців

Міський голова Донецька Олександр ЛУК‘ЯНЧЕНКО, прибувши на свою дільницю (територіальний виборчий округ №39, дільниця №3) разом з журналістами, не зміг проголосувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету виборців України, прізвище О.ЛУК’ЯНЧЕНКА було виключено зі списку виборців, на підставі даних прикордонної служби, хоча йому і надійшло запрошення прийти проголосувати.

На початку вересня О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО перебував за кордоном, однак від повернувся ще 3 вересня.

КВУ прогнозує, що подібні випадки будуть ставатись і з іншими виборцями.