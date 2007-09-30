Тимошенко з чоловіком проголосували в Дніпропетровську

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що по завершенні дострокових парламентських виборів в Україні не буде жодних протистоянь. Про це лідер БЮТ заявила сьогодні журналістам у Дніпропетровську, де разом зі своїм чоловіком Олександром проголосувала у Жовтневому районі на виборчій дільниці № 2 виборчого округу № 28.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що “дострокові вибори будуть завершеннями кризи, а не її новим колом».