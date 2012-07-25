Встановлено особу дівчини, яку збив швидкісний "Хюндай"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам рівненський транспортний прокурор Олексій Корольов.

За його словами, дівчина під час наближення потяга перебігала залізницю, з кимось розмовляла по мобільному телефону. Машиніст її бачив, він подав звуковий сигнал, але на нього дівчина чомусь не відреагувала.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, слідчо-оперативна група з’ясувала, що дівчина поверталася до своєї бабусі. За словами машиніста потяга, вона йшла назустріч руху потягу та за 70 метрів перейшла на колії, по якій рухався швидкісний потяг. Було застосоване екстрене гальмування, але зіткнення з дівчиною не вдалось уникнути через велику швидкість потяга - майже 100 км/год

Слідчі зараз з’ясовуються обставини події.

Це перший випадок травмування швидкісним потягом «Hyundai» на Львівській залізниці. Тому правоохоронці та залізничники застерігають людей і просять бути обачними на залізниці.