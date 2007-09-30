Близько трьох тисяч ув`язнених проголосують за НУ-НС

Полтавський виборчий штаб СПУ заявляє про примусове голосування ув’язнених за блок "Наша Україна - Народна самооборона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив глава виборчого штабу СПУ в Полтавській області Степан БУЛЬБА.

За його словами, Департамент з питань виконання покарань в Полтавській області одержав розпорядження про організацію голосування ув`язнених за блок НУ-НС.

«І це відбувається по всій Україні, близько трьох тисяч ув`язнених проголосують на спецділянках за «Нашу Україну», - заявив С.Бульба.

С.Бульба вважає, що на виборах задіяний адмінресурс і мають місце порушення виборчого процесу.

«Для проведення чесних виборів в Україні потрібна чітка робота правоохоронних органів і контроль громадськості», - сказав С.Бульба.