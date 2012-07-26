У зіткненні двох Mitsubishi постраждали четверо дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, 25 липня о 4.00 ранку на 44-му км автодороги Ульянівка-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi Lancer під час виконання обгону скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi Grandis, який рухався у попутному напрямку. Після цього автомобілі з’їхали у правий по ходу руху кювет, де автомобіль Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Mitsubishi Grandis загинув на місці пригоди, а водій та ще четверо пасажирів цього автомобіля, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Mitsubishi Lancer були травмовані. Постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів м. Первомайськ. Серед травмованих пасажирів - четверо дітей: 6-ти, 7-ми, 16-ти річного віку та 6-місячне немовля.

Як повідомляв УНІАН, раніше управління МВС у Миколаївській області повідомляло, що в ДТП 1 людина загинула і 6 травмовані.

За цим фактом відділом розслідування ДТП слідчого управління УМВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».