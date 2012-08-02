Затор на українсько-білоруському кордоні продовжує зростати

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-центр Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Черга на в'їзд в Україну з Білорусі в пункті пропуску «Нова Гута» збільшилася до 180 автомобілів», - повідомили в Держприкордонкомітеті Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні в черзі було 90 автомобілів.

«Більшість У черзі – росіяни. Люди рухаються до кордону з Україною за навігаторами, обираючи мінімальну відстань, визначаючи найкоротший шлях, зокрема трасою Санкт-Петербург – Київ, і потрапляють до «Нової Гути», не цікавлячись інформацією про черги, розміщеною на сайті Держприкордонкомітету», - підкреслили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.

Також повідомляється, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, і припускаючи, що вона може погіршати у зв'язку з майбутніми вихідними днями, білоруські прикордонники рекомендують автовласникам обирати для перетину білорусько-українського кордону інші пункти пропуску, наприклад «Веселовка» і «Комарин».