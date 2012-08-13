Даїшники на патрульній машині збили 6-річну дівчинку

Як повідомляють в прес-службі облуправління ДАІ, НП сталася близько 19.00 у приватному секторі міста Терновка, що на Дніпропетровщині, пише "Сегодня".

За версією міліції, під час чергування екіпаж патрульної «Лади Самари» їхав по вул. Харківській, як раптом на дорогу з-за кущів бузку вибігла дівчинка, що гралася неподалік.

Через несподіванку водій не встиг зреагувати і загальмувати. У 6-річної потерпілої лікарі виявили струс мозку, забій грудної клітки та переломом стегна. Її доставили в дитячу обласну лікарню. У зв'язку з тим, що за кермом був міліціонер, розслідуванням ДТП займаються органи прокуратури.