Серед постраждалих у ДТП в Криму - четверо росіян

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За уточненою інформацією, всього в дорожній аварії постраждали 20 осіб, в тому числі 1 дитина.

Із них 13 особам допомога була надана амбулаторно; 1 людина померла в приймальному відділенні Алуштинської лікарні; 6 – госпіталізовано. Зокрема, 4 осіб, серед яких дитина, доправлено до Алуштинської ЦМЛ, 2 – до Сімферопольської клінічної лікарні №6.

Двоє постраждалих знаходяться у тяжкому стані; 4 (в т.ч. 1 дитина) – у стані середньої тяжкості.

Із 6 госпіталізованих 4 є громадянами Росії, з них 1 - у тяжкому стані, 3 - у стані середньої тяжкості, поінформували в МОЗ.

На місці події працювало 6 карет «швидкої», допомогу надавали 18 медичних працівників, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні на трасі Сімферополь-Ялта сталося зіткнення рейсового автобуса з вантажним автомобілем.

МНС раніше повідомляло про одного загиблого та сімох постраждалих.