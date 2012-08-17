Серед постраждалих у ДТП в Криму - четверо росіян
Четверо госпіталізованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Криму є громадянами Росії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За уточненою інформацією, всього в дорожній аварії постраждали 20 осіб, в тому числі 1 дитина.
Із них 13 особам допомога була надана амбулаторно; 1 людина померла в приймальному відділенні Алуштинської лікарні; 6 – госпіталізовано. Зокрема, 4 осіб, серед яких дитина, доправлено до Алуштинської ЦМЛ, 2 – до Сімферопольської клінічної лікарні №6.
Двоє постраждалих знаходяться у тяжкому стані; 4 (в т.ч. 1 дитина) – у стані середньої тяжкості.
Із 6 госпіталізованих 4 є громадянами Росії, з них 1 - у тяжкому стані, 3 - у стані середньої тяжкості, поінформували в МОЗ.
На місці події працювало 6 карет «швидкої», допомогу надавали 18 медичних працівників, додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні на трасі Сімферополь-Ялта сталося зіткнення рейсового автобуса з вантажним автомобілем.
МНС раніше повідомляло про одного загиблого та сімох постраждалих.