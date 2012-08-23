Липи на Хрещатику засохли, тепер знову будуть каштани

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Михайла Царенка.

«Фахівці замінять сухостійні дерева на каштани м'ясочервоні «Бріоті», які не пошкоджуються каштановою мінуючою міллю. Вже сьогодні були розпочаті роботи зі знесення сухостійних лип», – зазначив М.Царенко.

За його словами, питання про заміну лип на каштани було підтримано на засіданні комісії з напрацювання пропозицій з покращання стану зелених насаджень на Хрещатику.

«Знесення сухостійних дерев проводилося на підставі акту обстеження, погодженого у встановленому порядку», – додав гендиректор «Київзеленбуду».

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Як нагадали у КМДА, липи на Хрещатику були висаджені у 2007 році. За інформацією фахівців, через велике техногенне навантаження та надмірну загазованість повітря, засоленість ґрунту, порушення водного і поживного балансу, погіршення аерації ґрунту через його ущільнення тощо значна кількість лип втратили свою декоративну привабливість, а близько 70 дерев взагалі засохли.