Від балканської молі більше за все страждають київські каштани

У Чернігові цієї весни вперше в країні проведуть комплекс робіт з порятунку дерев каштанів від шкідника балканської молі.

Про це УНІАН повідомили у комунальному підприємстві "Зеленбуд".

За інформацією керівника підприємства Володимира Брайка, рекомендації з ефективного захисту каштанів розроблено на основі науково-практичних досліджень, виконаних Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК спільно з Українською асоціацією "Укрзеленбуд".

"У Чернігові ростуть близько 3 тис. каштанів. Для їхнього порятунку від шкідників будуть використовуватися методи, що не загрожують життєдіяльності людей, навколишньому середовищу та тваринному світу", - сказав В.Брайко. Він пояснив, що насамперед фахівці "Зеленбуду" проводитимуть роботи із санітарної обрізки дерев, збору та утилізації опалого листя. Крім того, планують використати інших комах, які знищують балканську міль, та феромонні пастки, при потраплянні на які будуть гинути самці молі.

В.Брайко також зауважив, що балканська міль поширилася майже по всій Європі, через неї листя каштанів починає сохнути ще влітку. Швидкість її просування становить 100 км за рік.

"З українських міст від молі найбільше потерпає Київ, але спробувати знищити шкідника спочатку спробують у Чернігові", - підкреслив він.

За попередніми підрахунками, вартість лікування одного дерева в обласному центрі Чернігівщини становитиме 220-250 грн.