Пасажир електрички сперся на двері і випав

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

Чоловік отримав травми в результаті падіння з електропоїзда «Київ-Хмельницький» під час руху поблизу станції Лопатинці. За попередніми даними, потерпілий оперся на двері тамбуру, які з нез’ясованих причин відкрились.

Після чого, 28-річного киянина з діагнозом «забій грудної клітки, тулуба та переломи ребер і ключиці, закрита черепно-мозкова травма» госпіталізовано в травматологічне відділення відділкової лікарні станції Жмеринка.

Стан потерпілого середньої важкості.