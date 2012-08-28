Пасажир електрички сперся на двері і випав

01:20, 28 серпня 2012
Разное
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Під час руху електропоїзда «Київ-Хмельницький» поблизу станції Лопатинці Вінницької області з потягу випав чоловік й залишився живим.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

Чоловік отримав травми в результаті падіння з електропоїзда «Київ-Хмельницький» під час руху поблизу станції Лопатинці. За попередніми даними, потерпілий оперся на двері тамбуру, які з нез’ясованих причин відкрились.

Після чого, 28-річного киянина з діагнозом «забій грудної клітки, тулуба та переломи ребер і ключиці, закрита черепно-мозкова травма» госпіталізовано в травматологічне відділення відділкової лікарні станції Жмеринка.

Стан потерпілого середньої важкості.

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