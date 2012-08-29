Таксист спіймався даішникам п'яний, зі зброєю та саморобними документами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної автоінспекції МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, автомобіль «ВАЗ» із «шашечками», що рухався з порушенням Правил дорожнього руху, інспектори ДАІ помітили в селі Сопошин Жовківського району. На вимогу правоохоронців таксист не зупинився, а, навпаки, натиснув на газ та став утікати. Працівники Державтоінспекції невдовзі наздогнали порушника.

За кермом легковика знаходився 63-річний львів’янин. Як виявилось, таксист, по-перше, сів за кермо напідпитку. До того ж, під час перевірки документів надав інспекторам ДАІ посвідчення водія та техпаспорт із явними ознаками підробки.

Працівники міліції при очевидцях провели огляд «ВАЗу» та виявили під сидінням револьвер, набої до нього, а також ніж.

Водія та автомобіль доставили до Жовківського райвідділу міліції.