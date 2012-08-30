100-річний водій збив 11 пішоходів
05:58, 30 серпня 2012Разное
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Чоловік, якому вже виповнилося 100 років, збив 11 людей в американському місті Лос-Анджелес.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві власті.
За попередніми даними, Престон Картер (Preston Carter) виїхав на автомобілі на тротуар навпроти будівлі школи.
Дев'ять постраждалих - діти. Четверо з них перебували в критичному стані на момент приїзду медиків, проте пізніше стан постраждалих стабілізувався.
Наразі винуватця допитують у поліції. За твердженнями правоохоронців, він активно співпрацює зі слідством.
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