100-річний водій збив 11 пішоходів

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві власті.

За попередніми даними, Престон Картер (Preston Carter) виїхав на автомобілі на тротуар навпроти будівлі школи.

Дев'ять постраждалих - діти. Четверо з них перебували в критичному стані на момент приїзду медиків, проте пізніше стан постраждалих стабілізувався.

Наразі винуватця допитують у поліції. За твердженнями правоохоронців, він активно співпрацює зі слідством.