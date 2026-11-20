Природньо, що з великої кількості людей, з якими людина познайомилася в університеті або на початку кар’єри, з часом залишається лише кілька близьких друзів.

Дружні стосунки не завжди закінчуються через конфлікти, образи чи зраду. Іноді люди просто поступово перестають спілкуватися, аж поки одного дня не усвідомлюють, що більше не є частиною життя одне одного.

Професор комунікації Канзаського університету Джеффрі Холл зазначає, що дружба не обривається раптово, вона поступово згасає через зміни в житті, пише Psychologies. За його словами, коли людей запитують, чому вони перестали спілкуватися з друзями, ті найчастіше відповідають, що просто відвикли одне від одного.

Однією з головних причин поступового віддалення стає зміна звичного способу життя. Переїзд, нова робота, народження дитини, поява романтичних стосунків або розбіжність графіків можуть істотно скоротити кількість можливостей для зустрічей.

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На відміну від романтичних стосунків, дружба не передбачає формальних зобов’язань. Люди не зобов’язані регулярно дзвонити одне одному, писати повідомлення чи домовлятися про зустрічі. Тому, якщо ніхто не проявляє ініціативу, спілкування поступово згасає.

За словами Холла, цілком природно, що з великої кількості людей, з якими людина познайомилася в університеті або на початку кар’єри, з часом залишається лише кілька близьких друзів.

Що насправді руйнує дружбу

Саме по собі скорочення кількості зустрічей не обов’язково означає кінець стосунків. У дружбі, як і в інших соціальних зв’язках, бувають періоди затишшя.

Однак проблема виникає тоді, коли жоден із друзів не намагається відновити контакт. Постійно відкладені повідомлення, обіцянки зустрітися коли-небудь і припущення, що інша людина занадто зайнята, поступово позбавляють стосунки можливості розвиватися.

Холл також звертає увагу на важливість спільного часу. Згідно з одним із його досліджень, для формування по-справжньому близької дружби людям необхідно провести разом близько 200 годин.

Коли спільні заняття, розмови та зустрічі зникають, емоційний зв’язок поступово слабшає.

Чи можна відновити дружбу, яка згасла

Фахівці зазначають, що таке віддалення не завжди є незворотним. Іноді для відновлення спілкування достатньо невеликого кроку: надіслати старому другові фотографію, нагадати про приємні спільні спогади або запропонувати зустрітися.

Навіть звичайне повідомлення з питанням про те, як складається життя людини, може стати приводом для відновлення контакту після кількох місяців мовчання.

При цьому не варто намагатися штучно повернути близькість, якщо стосунки вже змінилися. Іноді дружба просто виконує свою роль на певному етапі життя.

Інші новини про стосунки

Раніше УНІАН писав про те, що психологи знайшли відповідь, чому після 60 років стає мало друзів. Соціальні зв’язки необхідно розглядати з урахуванням життєвих обставин, зокрема хронічного стресу, нестачі часу та емоційного виснаження.

Також раніше психологи розповіли, які бабусі й дідусі стають найближчими для онуків. Цікаво, що дорогі подарунки та розваги не гарантують міцного зв’язку з онуками.

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