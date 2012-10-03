Від падіння загинув пілот саморобного мотодельтаплана

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Виїздом на місце події встановлено, що в понеділок 31-річний житель Знам’янки, не маючи свідоцтва пілота, здійснював несанкціонований політ на саморобному мотодельтоплані, однак не впорався з керуванням та упав у лісосмугу. У результаті зіткнення із землею мотодельтоплан загорівся.

Наразі встановлено, що літальний пристрій не був зареєстрований у встановленому законом порядку, посвідчення про придатність до польотів на цей мотодельтоплан також не видавалось.

За даним фактом Олександрівським РВ УМВС України в області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління МНС в Кіровоградській області, мотодельтоплан здійснював оприскування соняшникового поля, що належить СТОВ «Ясинівське».