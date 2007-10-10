На Подолі під землю провалилася вантажівка ЗІЛ (фоторепортаж)

17:50, 10 жовтня 2007
Разное
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Проїзд Ярославською був повністю блокований

Сьогодні у Києві на вулиці Ярославській під асфальт провалилася вантажівка ЗІЛ.

Зі слів очевидців, не доїжджаючи до перехрестя з вул. Почайнинською вантажівка "пішла під землю", а точніше провалилася під асфальт задня колісна пара машини. Судячи з усього, тут просто вимило ділянку проїжджої частини.

Ліва підвіска ЗІЛа повністю склалася. Крім того, у автомобіля розірвало кардан. Машина була навантажена, тому витягнути її з цієї "пастки" виявилося справою нелегкою.

На місці події водія не було. За словами тих же очевидців, після того, що сталося він вийшов з машини і кудись пішов.

Інцидент привів до того, що проїзд вулицею Ярославською довгий час був повністю блокований.

За матеріалами ІА Друга Смуга

 

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