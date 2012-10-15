Водій мікроавтобуса, що перевозив учасників маршу УПА, не мав ліцензії

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю УМВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, водій мікроавтобуса порушив відразу декілька законодавчих актів.

«Він порушив постанову Кабміну від 2007 року, якою передбачено вимогу до підприємців, які здійснюють нерегулярні перевезення, що вони в обов'язковому порядку повинні застрахувати людей або їх забезпечити квитками. По-друге, в Законі України «Про дорожній рух» є вимога: якщо водій перевозить пасажирів і їде на відстань понад 100 км, то має бути два водії. У нього відстань - 660 км. Крім того, порушено наказ МВС і Мінтрансу - перевозити пасажирів на нерегулярних перевезеннях можна лише з 6 до 22 години. Нічні перевезення, як це відбулося зараз - заборонено. Варто додати, що в машині не було тахометра, а сам водій не мав ліцензії», - розповів Ю.Сулаєв.

Він також зазначив, що незважаючи на те, що в ДТП винен водій автомобіля «Нива», водій мікроавтобуса також відповідатиме за правопорушення.

«Він відповідатиме в адміністративному порядку», - сказав Ю.Сулаєв.

У міліції також додали, що в мікроавтобусі, який їхав до Полтави з Києва, перебували активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які поверталися з Маршу Боротьби, який пройшов у столиці напередодні й був присвячений 70-річчю створення Української повстанської армії.

В обласній організації «Свободи» УНІАН повідомили, що вони закликали правоохоронців неупереджено розслідувати факт аварії й покарати водія, винного в ДТП.

"Якби міліціонери не погрожували перевізникам, «свобідовці» їхали б до Києва великими автобусами, вірогідність потрапляння яких в аварію значно менша, порівняно з мікроавтобусами. ДАІ, основне завдання якої контролювати ситуацію на дорогах, натомість переслідує перевізників, які допомагають «свободівцям». У свою чергу ми вимагаємо від правоохоронців об'єктивно розслідувати факт ДТП і притягти до кримінальної відповідальності водія-винуватця аварії", - зазначив голова Полтавської обласної організації ВО" Свобода "Валерій Черняков.

Раніше прес-служба обласної організації «Свободи» повідомила, що за словами власників автобусів, напередодні проведення в Києві маршу УПА їм особисто подзвонив начальник ДАІ в Полтавській області й погрожував, що забере у них ліцензії, якщо ті повезуть «свободівців» до Києва, хоча договори на перевезення пасажирів із перевізниками були укладені заздалегідь.

За даними прес-служби, все ж таки після опівночі полтавські «свободівці» виїхали до Києва сімома мікроавтобусами, проте в Супрунівці (передмістя Полтави) о 1 годині 30 хвилин їх зупинили співробітники ДАІ й під різними приводами заборонили здійснювати рейс. При цьому декілька мікроавтобусів усе ж таки поїхали до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 2.00 неподалік від с. Чапаєвка Великобагачанського району Полтавської області на 263-му км автодороги Київ - Харків сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2121 «Нива» з мікроавтобусом «Мерседес», що перевозив 17 пасажирів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 8 осіб. Постраждалих госпіталізовано до Великобагачанської центральної районної лікарні. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.