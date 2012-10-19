Київська влада роздасть підземні переходи інвесторам

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови міськдержадміністрації Руслана Крамаренка, «ми плануємо передати інвесторам абсолютно всі переходи. Наразі з п’яти лотів (у кожному по два райони) за чотирма вже підписаний договір з інвесторами. Умовами конкурсу ми зобов’язуємо інвестора поліпшити технічний стан підземних пішохідних переходів та взяти на себе відповідальність за ліквідацію стихійної торгівлі. У свою чергу, інвестор отримує право в установленому порядку розміщувати в підземних переходах тимчасові збірно-розбірні конструкції торговельного призначення з урахуванням діючих нормативів».

Не визначено інвесторів лише у Солом’янському та Печерському районах.

Як зазначив Р.Крамаренко, утримання всіх міських переходів, яких загалом налічується 228, коштує 12 млн грн, при цьому від оренди місто отримує лише близько 4 млн грн.

Рішення передати на утримання інвесторів підземні переходи дозволить забезпечити їхній належний стан та зекономити на утриманні. Відповідні умови - інвестор за свій кошт утримує переходи та проводить ремонт, а також відповідає за чистоту у радіусі 20 м від переходу – були передбачені конкурсом.

Р.Крамаренко заявив, що з інвесторами, які не виконуватимуть своїх зобов’язань щодо утримання підземних переходів, місто розриватиме договори.

У КМДА інформують, що 61 підземний перехід у Голосіївському та Деснянському районах перейшов в управління ТОВ «Торгова рада». Після підписання договору підприємство вже інвестувало 212 тис. грн у ремонт 14 підземних переходів – зроблено ремонт сходів, косметичний ремонт тощо.

«Інвестор звітує про виконані роботи, інформує про проблеми, що виникають, ми знаходимось у постійному діалозі. Поки роботи тільки розпочались, але вже за кілька місяців можна буде оцінити, як змінився зовнішній вигляд підземних переходів міста», – зазначив Р.Крамаренко.

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Як повідомляв УНІАН, інвестор з облаштування підземних переходів у Деснянському і Голосіївському районах був визначений наприкінці минулого року (ТОВ "Торгова рада").

В лютому стало відомо, що переможцем конкурсу із залучення інвестора до здійснення заходів з облаштування 47 підземних пішохідних переходів у Шевченківському тіДніпровському районах стало товариство з обмеженою відповідальністю «Макс-Торг 2011».

Подземні переходи в Оболонському та Подільскому районах береться відремонтувати ТОВ «Український будівельний холдинг»; у Святошинському і Дарницькому районах – компанія «Сенсіс».