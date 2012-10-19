Проти батька, який забрав сина у колишньої дружини, порушили кримінальну справу

Як повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, цивільний позов матері дитини до його батька вже був розглянутий двома судовими інстанціями.

Так, спочатку Старобешівський районний суд прийняв рішення залишити хлопчика з батьком. Суд мотивував своє рішення тим, що рівень матеріального забезпечення найбільш відповідає інтересам дитини. Однак Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і зобов'язав батька повернути дитину матері. Рішення суду в цій частині підлягала негайному виконанню.

Проте чоловік разом із сином зник у невідомому напрямку і в даний час його місцезнаходження не встановлено.

За даним фактом прокуратурою Старобешівського району стосовно батька дитини порушено кримінальну справу за ч.1 ст.382 (невиконання судового рішення) КК України.

Під час розслідування справи буде дана об'єктивна правова оцінка діям чоловіка, встановлені мотиви його поведінки, його місцезнаходження разом з малюком, а також буде приведено у виконання рішення суду, наголошується в повідомленні.