На Волині легковик не розминувся з переповненим автобусом: є жертви

Про це УНІАН повідомили сьогодні в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Копачівка Рожищенського району.

21-річний водій автомобіля «ВАЗ 2101», рухаючись по другорядній дорозі, не пропустив автобус «МАН», який прямував по головній дорозі з Луцька в напрямку міста Ковель.

Внаслідок аварії водій легковика та 42-річна пасажирка (син і матір), загинули на місці пригоди. Ще двоє пасажирів «ВАЗ 2101» – 48-річна жінка і 7-річна дівчинка отримали тілесні ушкодження і були доставлені в Рожищенську центральну районну лікарню.

На момент скоєння ДТП у салоні автобуса перебували 48 осіб. Ніхто з них не постраждав.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Тривають слідчі дії.