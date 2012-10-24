Два найвідоміші корейці разом станцювали в ООН (фото)

Разом вони станцювали дивакуватий танець Gangnam style ("Каннам стайл"), який на кліпі в Youtube побив усі рекорди популярності: 560 мільйонів переглядів.

Генсек і репер схрестили попереду себе кулаки і під сміх кілька разів ними змахнули, наслідуючи героя кліпу.

Однак якщо Пан Гі Муну, зауважує РІА "Новости", аби стати відомим на весь світ корейцем, довелося пройти довгу кар'єру дипломата аж до міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі цієї країни, то 36-річному Пак Че Сану варто було викласти в мережі свій мегакліп.

"Він такий енергійний, що з його допомогою можна подолати енергетичну кризу", - пожартував Пан Гі Мун, сказавши, що "музика в нашому світі нестабільності, нерівності та несправедливості може відіграти дуже важливу роль".