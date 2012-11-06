Мін’юст та МВС домовилися про обмін інформацією щодо автомобілів

Відповідний наказ підписали міністри Олександр Лавринович та Віталій Захарченко, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Наказ передбачає створення відповідних нормативних та технічних можливостей для оперативного обміну інформацією між Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ та Державною виконавчою службою щодо транспортних засобів.

Так, при проведенні державної реєстрації (перереєстрації), розшуку транспортних засобів та знятті їх з обліку наказом забезпечується можливість оперативної інформаційної взаємодії щодо нотаріально посвідчених правочинів стосовно транспортних засобів та довіреностей на користування і розпорядження ними. Зокрема, уповноваженим особам Державної автомобільної інспекції надається доступ до Єдиного реєстру довіреностей з метою перевірки дійсності довіреностей, виданих щодо транспортних засобів.

Крім того, державним та приватним нотаріусам надається доступ до „Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції” у частині інформації про транспортні засоби, які перебувають у розшуку.

Також у процесі примусового виконання рішень судів доступ до „Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції” надається уповноваженим особам органів державної виконавчої служби.

У свою чергу Державна автомобільна інспекція отримує доступ до інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень стосовно транспортних засобів, щодо яких державними виконавцями винесено постанови про арешт, про розшук, про зняття арешту з майна, зняття майна з розшуку відповідно до протоколу інформаційного обміну.

Вказаний наказ набув чинності з 29 жовтня 2012 року (опублікований в «Офіційному віснику України № 80). Протягом трьох місяців з дня набуття чинності органи, вказані в наказі, мають забезпечити технічні можливості для здійснення інформаційного обміну, зазначили в Міністерстві юстиції.