Начальники ДАІ та УВС побилися на вулиці

Інцидент стався в ніч на 5 листопада. Сварка виникла під час телефонної розмови між начальником ДАІ та начальником штабу цього ж УВС. Для вирішення конфлікту поліцейські призначили зустріч на одній з вулиць міста.

Обидві сторони прибули на місце з підкріпленням: начальник ДАІ з'явився з трьома колегами, з якими відпочивав, а начальник штабу приїхав зі своїм знайомим, який не є співробітником поліції.

"У ході розмови конфліктуючі завдали один одному побої. Крім того, цивільній особі було заподіяно тілесне ушкодження шляхом пострілу з травматичного пістолета одним з присутніх. Нині він перебуває в лікарні", - цитує повідомлення РосБізнесКонсалтинг.

За фактом події органи СК РФ у Краснодарському краї проводять дослідчу перевірку.

В ГУМВС по Краснодарському краю підтвердили, що в конфлікті брав участь начальник відділу МВС Росії по Туапсинському району. Наразі поліцейський відсторонений від виконання обов'язків.