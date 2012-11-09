Старшокласники робили ставки на бійки молодших учнів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області з посиланням на начальника відділу прокуратури із захисту прав і свобод неповнолітніх Марину Купенко, «прокуратура міста Запоріжжя почала перевірку інформації, поширеної у ряді ЗМІ про протиправні дії старшокласників стосовно учнів молодших класів у загальноосвітній школі №65».

За даними прокуратури, йдеться про перевірку даних, наведених у матеріалах, що описують факти організації бійок між учнями молодших класів і отримання грошових коштів у вигляді «ставок» за їх результатами старшокласниками – організаторами бійок.

Також буде перевірено інформацію батьків дітей – учнів 4-5 класів, які в матеріалах ЗМІ звинувачують у бездіяльності у зв'язку з цією ситуацією в школі керівництво навчального закладу і РВВС.

Зокрема, мама одного з учнів стверджує, що після однієї з таких бійок на ставку її син 2 тижні пролежав у лікарні зі струсом мозку, але керівництво школи і міліція нічого не зробили для запобігання таким ситуаціям надалі, і жінка була змушена перевести дитину в іншу школу.

У відділі освіти адміністрації Шевченківського району Запоріжжя повідомляють, що «двом вчителям і заступникові директора цієї школи оголошено догани за те, що школярі побилися, а травми не оформлялися».

Згідно з інформацією ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, розміщеною сьогодні на офіційному сайті відомства, справді «було зареєстровано два звернення в міліцію з приводу конфліктних ситуацій між учнями цієї школи», «в обох випадках були проведені перевірки», але «в ході їх проведення підстав для порушення кримінальної справ не виявлено».

Як зазначила М.Купенко, прокуратура Запоріжжя за результатами перевірки «дасть правову оцінку діяльності правоохоронних органів щодо попередження правопорушень у молодіжному середовищі і оцінку стану виховної роботи з учнями в навчальному закладі з профілактики насильства і жорстокості серед дітей».