У Львові в ДТП постраждала бригада «швидкої», яка прямувала на виклик

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 5-ї години ранку на околиці міста Львова.

“Автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував на виклик, зіштовхнувся із мікроавтобусом «Фольксваген Т5». Внаслідок зіткнення, карета швидкої перекинулась на лівий бік. У цій ДТП постраждали троє людей - водій та двоє лікарів швидкої допомоги”, - повідомили у прес-службі ДАІ.

Про стан потерпілих медиків і водія швидкої у прес-службі обласного ДАІ не повідомили.

За даним фактом наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.