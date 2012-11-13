На Землі почалося сонячне затемнення

10 хвилин тому почалася повна фаза затемнення, коли пляма місячної тіні розміром приблизно 300 кілометрів рушила з північного узбережжя Австралії, з точки приблизно в 150 кілометрах на захід від міста Дарвін.

Тільки всередині цієї плями можна бачити повністю закритий Місяцем чорний сонячний диск і сонячну корону. На суші цю картину можна бачити тільки на півночі Австралії, потім пляма пройде через Тихий океан.

"Столицею" затемнення стало австралійський місто Кернс, передає РІА Новини. За даними місцевих ЗМІ, сотні людей вийшли на пляж, щоб поспостерігати за затемненням на світанку.