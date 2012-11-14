У Женеві продали унікальний діамант (фото)
На аукціоні будинку Christie's в Женеві унікальний діамант "Ерцгерцог австрійський Йосиф" проданий за рекордні 21,5 млн дол.
Підсумкова вартість лота перевищила стартову ціну на 6,5 млн дол, передає Associated Press.
19 років тому ювелірний дім Black, Starr & Frost придбав коштовний камінь за 6,5 млн дол.
На діамант претендували два покупці. Ім'я нового власника не розголошується. Відомо лише, що він віддав діамант у подарунок музеєві.
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Діамант чистої води вагою в 76,02 карата був видобутий на шахті Голконда в Індії. Потім ювеліри надали каменю прямокутного гранування, і він був подарований Йосифу Августу, ерцгерцогові австрійському. На початку 1930-х рр. Йосиф Август передав алмаз своєму синові Йосифу Францу, який незабаром заклав коштовність у General Credit Bank.
Камінь показували публіці востаннє 2002 року: актриса Лора Херрінг з'явилася з ним на оскарівській церемонії, а співачка Селін Діон - на одному з концертів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.