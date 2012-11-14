У Женеві продали унікальний діамант (фото)

Підсумкова вартість лота перевищила стартову ціну на 6,5 млн дол, передає Associated Press.

19 років тому ювелірний дім Black, Starr & Frost придбав коштовний камінь за 6,5 млн дол.

На діамант претендували два покупці. Ім'я нового власника не розголошується. Відомо лише, що він віддав діамант у подарунок музеєві.

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Діамант чистої води вагою в 76,02 карата був видобутий на шахті Голконда в Індії. Потім ювеліри надали каменю прямокутного гранування, і він був подарований Йосифу Августу, ерцгерцогові австрійському. На початку 1930-х рр. Йосиф Август передав алмаз своєму синові Йосифу Францу, який незабаром заклав коштовність у General Credit Bank.

Камінь показували публіці востаннє 2002 року: актриса Лора Херрінг з'явилася з ним на оскарівській церемонії, а співачка Селін Діон - на одному з концертів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.