Підлітки люблять трилери, фантастику і мелодраму (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Оксана Денисюк, посилаючись на результати проведеного центром дослідження «Вплив ЗМІ на підростаюче покоління та формування комп’ютерної залежності у підлітків».

За словами О.Денисюк, дослідження проводилось у 2011-2012 рр. серед київських школярів віком від 13 до 16 років, їхніх вчителів та батьків. Загалом було досліджено думки 7 тисяч респондентів.

Як виявилось, Інтернет для перегляду фільмів використовують 40,3% столичних підлітків.

На запитання «Які фільми ви любите дивитися?» 65,2% опитаних учнів відповіли про своє захоплення комедіями, але при цьому 52,7% сказали, що люблять дивитися фільми жахів, трилери та бойовики.

Люблять фантастику 34,2% підлітків, мелодрами – 20,6%, науково-популярні фільми – 12,4%, еротичні фільми – 3,8%.

Щось інше, що не зазначалось серед перерахованих жанрів, обирають для перегляду ще 4,2% учнів.

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У ході дослідження підліткам було запропоновано визначити той фільм, що більше подобається із запропонованого реєстру. До нього були включені шедеври радянського кінематографу та світові бестселери.

Лідерами серед фільмів для 13-16-річних виявилися «Один удома» (76,9%), «Гаррі Потер» (47%) та «Шрек» (45,9%).

«Але насторожує те, що 28,3% учнів обрали фільм «Пила» - знаєте, «приємний» фільм дуже… І чомусь підлітки звернули свої уподобання на фільм «Пункт призначення» (47,7%). Це фільм жахів у стилі фаталізму, неможливості перемогти смерть», - зазначила О.Денисюк.

«Звичайно, така захопленість більше половини наших респондентів фільмами жанру «хорор», «трилер», «бойовик» не може не вплинути на формування в цьому віці емоційно–вольової сфери підлітка. За результатами дослідження, більш як у третини учнів після перегляду деяких фільмів виникає бажання шокувати оточуючих, а в кожного 10-го – бажання завдати шкоди комусь або чомусь. Я думаю, осмислення такої статистики також має призвести до прийняття певних якихось дій і розуміння того, що треба убезпечити цей ніжний вік від споглядання сцен насильства», - наголосила О.Денисюк.

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Вона додала, що паралельно із дослідженням проводився моніторинг одного з центральних телеканалів у прайм-тайм.

«Так, за 7 годин було 17 сцен убивства, 11 сцен насилля, 3 сцени еротичного змісту і 3 рекламні ролики інтернет-ігор», - повідомила фахівець.

За словами О.Денисюк, у ході дослідження виявлено, що 50% підлітків ставляться до сцен насильства негативно, але 46% - нейтрально.

«З точки зору психології, таке ставлення є досить тривожним симптомом. Бо у певних обставинах такі люди можуть поводитися агресивно», - підкреслила вона.