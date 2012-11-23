Патріарх Філарет не вірить у близький кінець світу

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

«Зі Священного Писання та Передання Церкви ми знаємо твердо, що кінець світу обов’язково буде, і настане він під час другого пришестя Христового і Страшного суду. Тоді всі померлі воскреснуть, а живі – переміняться, і всі люди постануть перед Богом дати відповідь за своє життя. Праведники увійдуть у блаженну вічність з Богом, грішники підуть на вічні муки. Земля і все, що на ній, згорить, і буде нове небо і нова земля», - сказав Патріарх Філарет.

Він зазначив, що «кінець світу не буде наслідком природних причин, в тому числі будь-яких астрономічних явищ». «Так, наближення кінця світу буде супроводжуватися збільшенням числа стихійних лих, знаменнями з неба, голодом, війнами та іншими бідами. Але причиною кінця світу буде моральне падіння людей, а не так званий парад планет чи «закінчення календаря майя»», - додав глава церкви.

Він вважає, що моральне падіння призведе до того, що людство впаде у найгірші гріхи та беззаконня. «І підсумком цього падіння стане прихід антихриста – людини, яка з допомогою диявола отримає владу над світом, і якій будуть поклонятися, як богу. Його правління триватиме три з половиною роки, після чого і станеться друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, Який покладе край антихристовій владі та владі гріха взагалі», - зауважив Предстоятель УПЦ КП.

Тому, за його словами, «не мають ніякого сенсу ані поради, ані спроби «пережити кінець світу».

На переконання Патріарха Філарета, слід також твердо пам’ятати про те, що говорить Господь: «Про день той і годину ніхто не знає, тільки Отець мій Небесний». «Тобто, будь-які спроби попередньо оголосити дату кінця світу, назвати його рік, місяць і день, є завідомо неправдивими. Це є брехливі пророцтва, від яких люди вже не раз бентежилися. Лише на нашій пам’яті кілька десятків разів «призначали» кінець світу – і завжди все це виявлялося оманою», - нагадав він.

«Тому і зараз, коли у ЗМІ та в розмовах серед людей говорять про певну конкретну дату кінця світу, Церква може сказати лише одне – не вірте і не бентежтеся! Бо всі ці розмови – неправда і походять від лукавого», - наголосив Патріарх Філарет.

Він радить християнам і всім людям «турбуватися не про пошуки дати загального кінця світу і не про способи, як його пережити чи уникнути, а про те, щоби після смерті увійти у блаженне вічне буття з Богом».

«Для цього вже зараз слід жити побожно, прислухатися до голосу совісті та творити добро ближнім», - підкреслив Патріарх Філарет.