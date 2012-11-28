ДАІ штрафує за зайві місця в автобусах

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час нещодавно проведених цільових профілактичних заходів на пасажирському автотранспорті «Перевізник зима - 2012» поряд з іншими порушеннями було виявлено 528 автобусів з додатково встановленими місцями для сидіння пасажирів.

Аналіз скоєння дорожньо-транспортних пригод свідчить, що більшість ДТП за участю пасажирських транспортних засобів, які переобладнанні з недотриманням правил і стандартів, мають тяжкі наслідки, адже у таких автобусах, як правило, порушені більшість вимог технічних норм експлуатації.

Згідно з Адміністративним кодексом України, експлуатація незаконно переобладнаних транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340-425 грн. Водієві транспортного засобу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, доведеться сплатити 680-850 грн.