Екс-голова МВФ досяг угоди із ґвалтованою покоївкою

Про це повідомляє сайт газети New York Times з посиланням на свої джерела.

Стросс-Кан був затриманий у Нью-Йорку 14 травня 2011 року на підставі заяви покоївки про спробу зґвалтування, нагадує РІА "Новости". Екс-глава МВФ кілька днів провів у в'язниці, а потім був переведений під домашній арешт. 19 травня Стросс-Кан пішов з посади директора-розпорядника МВФ. Кримінальну справу проти нього закрили 23 серпня після того, як прокуратура заявила, що покоївка, ймовірно, збрехала, даючи свідчення під присягою, оскільки неодноразово раніше обманювала різні органи.

У травні цього року Стросс-Кан подав проти Діалло зустрічний позов на мільйон доларів, звинувативши її в тому, що хибні звинувачення з її боку не тільки вартували йому посади глави МВФ, а й зіпсували ділову репутацію, позбавивши перспектив зайняти іншу відповідальну посаду. Зокрема, як зазначав Стросс-Кан, "деякі вважали його претендентом на пост президента Франції".

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За інформацією New York Times, адвокати обох сторін наступного тижня викладуть положення досягнутої домовленості судді Верховного суду штату Нью-Йорк в Бронксі Дугласу Маккеон (Douglas McKeon). Деталі угоди Стросс-Кана і Діалло поки не розголошуються.

Як відзначає видання, ніякого офіційного договору сторони поки не підписали.