СМС-повідомленням завтра виповнюється 20 років

Тестування системи SMS-повідомлень зайняло кілька тижнів, після чого перший у світі сертифікований SMS-центр запрацював, хоча в самій Vodafone кажуть, що почали використовувати SMS для внутрішніх комунікацій ще раніше, пише ZN.ua з посиланням на CyberSecurity.

Зараз, згідно з даними GSM Association, у світі передається близько 7 трлн коротких повідомлень на рік, що складає приблизно 200 тис. в секунду.

До 1995 року SMS-повідомлення не були популярними: тодішні нечисленні користувачі стільникового зв'язку відправляли приблизно по одному повідомленню раз на 2,5 місяця, а перші мобільні телефони не були занадто добре адаптовані під короткі повідомлення.

Вибухова популярність у SMS почалася тоді, коли екрани мобільних стали вміщати в себе більше, ніж два рядки інформації, стільникові компанії стали включати передоплачені пакети SMS, а на телефонах з'явилися словники T9.