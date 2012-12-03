ЗМІ: Volkswagen Кінаха, несучись на «червоний», протаранив на перехресті Оpel

За інформацією ТСН, яка посилається на потерпілу сторону, у представницькому авто їхав Анатолій Кінах із родиною, охоронцем та водієм.

Літній чоловік на "Оpel'і" розвертався на перехресті, де його зачепив "Volkswagen", який їхав на червоне світло. Автівка, яка начебто належить Кінаху, зачепила "Оpel", вилетіла на узбіччя й протаранила огорожу санаторію.

Літній чоловік зазнав черепно-мозкової травми і зараз лежить у лікарні. Чи є потерпілі в представницькому авто - не відомо.

З "Volkswagen'а" терміново зняли номери. Патруль ДАІ блискавично оформив протокол. Евакуатор без затримок забрав машину. Прес-служба ДАІ столиці не прокоментувала цього інциденту, пославшись на те, що питання слід узгодити з керівництвом.

Депутат у телефонній розмові ні підтвердив, ані спростував факт аварії.

"В мене все гаразд. Дякую за турботу, всього найкращого", - відповів Кінах на дзвінок журналістів.